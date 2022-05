Präsident Yoon Suk Yeol startet in Amtszeit

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Dienstag in seine Amtszeit als 20. Staatspräsident der Republik Korea gestartet.Yoon übernahm um 0 Uhr als Staatsoberhaupt die Amtsgeschäfte und alle damit verbundenen Rechte, einschließlich des Oberbefehls.Zum Arbeitsbeginn um 0 Uhr ließ er sich im unterirdischen Bunker des neuen Präsidialamtes im Seouler Bezirk Yongsan vom Vereinigten Generalstab über die aktuelle Lage informieren.Die Berichterstattung des Vereinigten Generalstabs am ersten Amtstag des neuen Präsidenten ist eine Tradition seit der Regierung von Lee Myung-bak, erfolgte jedoch bisher im Büro des präsidialen Übergangskomitees oder im Privathaus des Präsidenten. Als Hintergrund für die Wahl des unterirdischen Bunkers wird die Absicht vermutet, Sicherheitsbedenken zur Zeit des Regierungswechsels aufgrund der Verlegung des Präsidialamtes zu zerstreuen.Zur selben Zeit wurde am Glockenpavillon Bosingak in der Stadtmitte von Seoul die Glocke geschlagen, um den Start der Amtszeit von Yoon bekannt zu machen.Yoon hat am Dienstagvormittag den Nationalfriedhof in Seoul aufgesucht und ist anschließend an der Nationalversammlung bei einer Antrittsfeier als Präsident vereidigt worden.Im Anschluss an die Zeremonie wird er sich ins neue Büro des Präsidenten im Hauptgebäude des bisherigen Verteidigungsministeriums begeben und ausländische Delegationen empfangen.