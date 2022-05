Realmeter: Moon erhielt in seiner Amtszeit durchschnittliche Zustimmung von 51,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in hat in seiner Amtszeit als Präsident eine durchschnittliche Zustimmung von 51,9 Prozent erhalten.Das teilte das Meinungsforschungsinstitut Realmeter am Montag mit.Moon war damit der erste südkoreanische Präsident seit 1987, dessen durschnittliche Zustimmung im Amt höher ausfiel als das Wahlergebnis. Er war 2017 mit 41,1 Prozent der Stimmen gewählt worden.Realmeter hatte während Moons fünfjähriger Amtszeit wöchentlich in Umfragen ermittelt, wie die Öffentlichkeit seine Arbeit bewertet.Die letzte wöchentliche Umfrage vom 2. bis 4. Mai sowie am 6. Mai hatte ergeben, dass 41,4 Prozent der rund 2.000 Befragten Moons Leistung als Staatsführer positiv bewerten.Gegenteiliger Auffassung waren im Durchschnitt der letzten fünf Jahre 42,5 Prozent. In der letzten Umfrage äußerten sich 55 Prozent der Befragten mit seiner Arbeit unzufrieden.Laut Realmeter sei Moon außerdem der erste Präsident gewesen, der höhere Zustimmungswerte bekam als die Partei, aus der er hervorgegangen war.Über den neuen Präsidenten Yoon Suk Yeol sagten 51,4 Prozent der Befragten in der aktuellen Umfrage, dass er die Amtsgeschäfte gut führen werde. Das Ergebnis fiel damit um 1,7 Prozentpunkte besser aus als in der Woche davor.