USA freuen sich auf weitere Zusammenarbeit mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Die USA freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Südkorea.Man hoffe auf eine produktive Partnerschaft mit Südkorea unter seinem neuen Präsidenten Yoon Suk Yeol und betone die Bedeutung der bilateralen Allianz, schrieb das US-Außenministerium als Antwort auf die Bitte des Senders KBS um eine Stellungnahme zu Yoons Amtsantritt.Die Allianz sei der Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Sicherheit und Wohlstand in der indopazifischen Region. Die USA hofften auf die Zusammenarbeit bei drängenden globalen Herausforderungen.Auch aus dem US-Verteidigungsministerium hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz, dass die USA sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung in Südkorea freuten.Pentagon-Sprecher John Kirby sagte, dass Südkorea ein wichtiger Verbündeter bleibe und die USA stets danach strebten, die Allianz besser und leistungsfähiger zu machen, hieß es.