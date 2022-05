Weißes Haus: Nordkorea wird bei Bidens Reise nach Südkorea und Japan im Mittelpunkt stehen

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird laut dem Weißen Haus bei der Reise von US-Präsident Joe Biden nach Südkorea und Japan vom 20. bis 24. Mai das wichtigste Diskussionsthema sein.Entsprechendes sagte Sprecherin Jen Psaki am Montag vor der Presse. Sie war gefragt worden, ob Washington die Entwicklungen in Nordkorea überwache, weil südkoreanische Beamte sagten, dass Nordkorea in zeitlicher Nähe zu Bidens Besuch in Südkorea einen weiteren Atomtest unternehmen könnte.Die USA überwachten die Lage gewiss, antwortete die Sprecherin. Wenn der Präsident nach Südkorea und Japan reise, werde Nordkorea, insbesondere angesichts der jüngsten Tests, im Mittelpunkt der Agenda stehen.Sie sagte jedoch, sie habe in Bezug auf präventive Sanktionen nichts anzukündigen.Die Biden-Regierung hatte im April letzten Jahres die Überprüfung einer neuen Nordkorea-Politik abgeschlossen und angekündigt, die Denuklearisierung durch Diplomatie anzustreben. Die US-Regierung hatte daraufhin Nordkorea zu einem bedingungslosen Dialog aufgerufen, Nordkorea ließ sich jedoch bisher nicht darauf ein.