Yoon Suk Yeol wird heute als 20. Präsident Südkoreas vereidigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird heute Yoon Suk Yeol als 20. Präsident vereidigt.Die Antrittsfeier beginnt um 11 Uhr an der Nationalversammlung in Seoul. Ab 10 Uhr gibt es dort eine Vorzeremonie.Yoon wird eine 25-minütige Antrittsrede halten. In deren Mittelpunkt soll laut Berichten die Wiederbelebung der Wirtschaft und die Stärkung der internationalen Rolle des Landes stehen.Auf den üblichen Autokorso will Yoon verzichten und stattdessen im Anschluss an die Zeremonie ein Senioren-Wohlfahrtszentrum und einen Kinderpark nahe seinem Büro in Yongsan besuchen.Yoon wird sich anschließend in sein Büro begeben und mit seiner Arbeit als Präsident beginnen.Am Nachmittag wird er einer Feier in der Nationalversammlung beiwohnen. Seinen ersten Tag im Amt wird er mit einem Dinner mit ausländischen Würdenträgern im Silla Hotel in Seoul abschließen.Seine Ehefrau Kim Keon-hee wird ihn an seinem ersten Tag als Staatsoberhaupt begleiten.Yoon hatte seine fünfjährige Amtszeit um Mitternacht in einem Bunker an seinem neuen Büro begonnen. Dort hatte er sich in seine Rolle als neuer Oberbefehlshaber vom Vereinigten Generalstab über die aktuelle Lage informieren lassen.