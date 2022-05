AFP: UN-Sicherheitsrat hält am Mittwoch Dringlichkeitssitzung über Nordkoreas Raketen ab

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat will sich laut einem Medienbericht in einer offenen Sitzung am Mittwoch mit Nordkorea befassen.Die USA, die im Mai den Vorsitz im Rat innehaben, hätten eine Dringlichkeitssitzung beantragt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.Zur Forderung nach der Einberufung einer Sitzung kam es inmitten der steigenden Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen.Nordkorea hatte laut dem südkoreanischen Vereinigten Generalstab am Samstag eine als U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM) vermutete Kurzstreckenrakete abgeschossen. Die neue Provokation erfolgte lediglich drei Tage nach dem Start einer als Interkontinentalrakete vermuteten ballistischen Rakete am 4. Mai.Das US-Außenministerium ging davon aus, dass Nordkorea zur Durchführung eines Atomtests noch in diesem Monat bereit sei.