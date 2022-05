Kim Jong-un sendet Putin Gratulationsbotschaft zum Tag des Sieges

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg eine Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gesendet.Die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ und die Nachrichtenagentur KCNA berichteten am Dienstag, dass Kim am Montag eine Glückwunschbotschaft an Putin gesendet habe.Das russische Volk habe im Krieg der Gerechtigkeit zur Vernichtung des Faschismus, der das Schicksal der Menschheit bedroht habe, einen großartigen Sieg errungen, schrieb Kim.Er sei davon überzeugt, dass sich die strategischen und traditionellen Freundschaftsbeziehungen zwischen Nordkorea und Russland im Einklang mit der Forderung der Zeit und den Grundinteressen der Menschen in beiden Ländern unaufhaltsam verstärken und entwickeln würden, betonte Kim.