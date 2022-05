KBS-Umfrage: 52 Prozent erwarten von neuer Regierung gute Arbeit

Photo : KBS News

Laut einer KBS-Umfrage erwartet über die Hälfte der Befragten, dass die neue Regierung von Präsident Yoon Suk Yeol eine gute Arbeit leisten wird.52,2 Prozent der Befragten sagten, dass die neue Regierung die Staatsgeschäfte gut verwalten werde. 41,8 Prozent rechneten dagegen mit einer schlechten Amtsführung.Der Anteil der positiv Gesinnten fiel verglichen mit einer Umfrage im April um sechs Prozentpunkte, während der Anteil der negativ Gesinnten um 6,3 Prozentpunkte stieg.Neun von zehn Anhängern der Partei Macht des Volks, aus der Yoon stammt, erwarteten eine gute Regierungsarbeit. Dagegen rechneten acht von zehn Anhängern der Minjoo-Partei Koreas mit dem Gegenteil.27 Prozent, damit der größte Anteil, glauben, dass die neue Regierung bei ihrer Arbeit der Integration der Bürger und der Konfliktbewältigung höchste Priorität einräumen müsste.Jeweils über 20 Prozent nannten die Beseitigung des wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichts, Korruptionsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit sowie die Corona-Eindämmung und wirtschaftliche Erholung als wichtigste Aufgaben.Auch wurde gefragt, welche der von der neuen Regierung vorgelegten Staatsaufgaben zuerst abgearbeitet werden sollte. Im Wirtschaftsbereich wurden die Reform der Immobiliensteuern sowie die Unterstützung für junge Menschen in Bezug auf Wohnungen ausgewählt. Im sozialen Bereich wurden unter anderem ein hartes Vorgehen gegen unfaire Arbeitspraktiken und illegale Streiks sowie die Reform der nationalen Rente genannt.Bezüglich der Politik und Diplomatie kam die Verstärkung der multilateralen Diplomatie sowie der Wirtschaftssicherheit an erster Stelle, gefolgt von der Verstärkung des militärischen Bündnisses zwischen Südkorea und den USA.Die Wahrscheinlichkeit einer Kooperation zwischen der Regierungspartei und dem Oppositionslager hielten 83 Prozent für gering, während nur 12,3 Prozent eine große Möglichkeit hierfür sehen wollten.Hankook Research befragte im Auftrag von KBS am 6. und 7. Mai landesweit 1.000 Menschen ab 18 Jahren mittels virtueller Handynummern am Telefon.Die Rücklaufquote liegt bei 20,1 Prozent. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Details können auf der Webseite von KBS eingesehen werden.