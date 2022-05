Fünf weitere Fälle von Omikron-Subtyp BA.2.12.1 in Südkorea bestätigt

Photo : YONHAP News

Nach der Bestätigung des ersten Falls des neuen Omikron-Subtyps BA.2.12.1 in Südkorea sind fünf weitere Fälle gemeldet worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass fünf weitere eingeschleppte Fälle von BA.2.12.1 erfasst worden seien. Derzeit liefen epidemiologische Untersuchungen.Bei allen sechs Fällen des Omikron-Subtyps BA.2.12.1 hierzulande handelt es sich um Einreisende aus den USA.Die Übertragbarkeit von BA.2.12.1 soll um über 20 Prozent höher sein als bei der Ursprungsvariante BA.2. Der neue Subtyp wurde im vergangenen Dezember in den USA zum ersten Mal entdeckt. Dort ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen aufgrund dessen Verbreitung die fünfte Woche in Folge gestiegen.