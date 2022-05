Parlamentarischer Ausschuss nimmt zunächst keinen Anhörungsbericht zum Justizministerkandidaten an

Photo : YONHAP News

Der parlamentarische Gesetzgebungsausschuss hat eine Anhörung zum nominierten Justizminister Han Dong-hoon abgeschlossen, ohne einen Anhörungsbericht anzunehmen.Die Anhörung ging heute um 3.30 Uhr zu Ende, 17,5 Stunden nach dem Beginn um 10 Uhr am Montag.Die Partei Macht des Volks, die nun die Regierungspartei ist, forderte die Minjoo-Partei Koreas zur Annahme eines Anhörungsberichts zu Han auf. Dies wurde jedoch verschoben.Park Kwang-on, Vorsitzender des Gesetzgebungsausschusses, sagte, dass die ursprüngliche Frist für die Berichtsannahme am Sonntag abgelaufen sei. Es sei jedoch noch keine Einigung über einen Zeitplan erzielt worden. Er wolle mit den Sekretären der Regierungspartei und des Oppositionslagers darüber diskutieren.Bei der Anhörung konzentrierten sich die Fragen unter anderem auf Vorwürfe im Zusammenhang mit außerschulischen Aktivitäten von Hans Tochter, die ihr Vorteile bei der Aufnahme an der Hochschule verschaffen sollten.Der Kandidat betonte wiederholt, dass er als Justizminister auf das Recht auf die Leitung von Ermittlungen verzichten und sich nicht in einzelne Fälle einmischen wolle.