Erster Verdachtsfall aktuter Hepatitis unbekannten Ursprungs bei Kindern in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist erstmals ein Verdachtsfall einer akuten Hepatitis unbekannten Ursprungs bei Kindern gemeldet worden, die sich derzeit unter anderem in Europa verbreitet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass am 1. Mai über ein Überwachungssystem ein entsprechender Verdachtsfall gemeldet worden sei.Die akute Hepatitis unbekannten Ursprungs bei Kindern wurde am 4. April in Großbritannien zum ersten Mal gemeldet. Seitdem wurden bis zum 4. Mai 237 Fälle in 19 Ländern erfasst.In Asien wurden jeweils ein Fall in Japan und Singapur sowie drei Fälle in Indonesien gemeldet. Vier Todesfälle wegen dieser mysteriösen Hepatitis wurden berichtet, davon drei in Indonesien.Die meisten Erkrankten sind im Alter von einem bis 16 Jahren. Laut Berichten kommen zuerst Symptome im Zusammenhang mit Magen und Darm wie Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen vor, dann eine schwere akute Hepatitis, stark erhöhte Leberenzyme im Blut und Gelbsucht.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt derzeit Untersuchungen durch, um die genaue Ursache zu finden.