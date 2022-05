Cheong Wa Dae an die Bürger zurückgegeben

Photo : YONHAP News

Cheong Wa Dae, das in den letzten 74 Jahren Amtssitz und Residenz der Staatspräsidenten Südkoreas gewesen war, ist den Bürgern zurückgegeben worden.74 ausgewählte Bürger, darunter Anwohner, Schüler, Studenten und Mitglieder aus benachteiligten Schichten, betraten heute um 11.37 Uhr durch das weit geöffnete Haupttor des Blauen Hauses dessen Gelände.Anlässlich der Öffnung des Haupttors von Cheong Wa Dae fand ab 11 Uhr eine Veranstaltung statt. Die Veranstaltung begann mit einer Aufführung mit dem Thema „Unser Versprechen“, Cheong Wa Dae den Bürgern zurückzugeben. Es folgte eine Parade, die das „Echo der Hoffnung“ symbolisiert.Für Touren durch Cheong Wa Dae werden täglich von 7 bis 19 Uhr sechsmal jeweils 6.500 Besucher, und damit 39.000 Besucher am Tag, eingelassen. Um die Öffentlichkeit auf den Wert der Freigabe des Blauen Hauses nach 74 Jahren aufmerksam zu machen, sind bis zum 22. Mai verschiedene Veranstaltungen geplant.Zuvor wurde ein Pfad auf dem Berg Bukak, der zum Cheong Wa Dae führt, nach 54 Jahren vollständig für die Öffentlichkeit freigegeben.Aus diesem Anlass fand am Dienstagvormittag eine Veranstaltung am Tor Chunchu von Cheong Wa Dae in Anwesenheit von Einwohnern, Führern für Kulturerbe und Freiwilligen statt.Der Berg Bukak war lange gesperrt, nachdem eine Gruppe nordkoreanischer Attentäter im Jahr 1968 einen Überraschungsangriff auf Cheong Wa Dae versucht hatte. Nach 2006 wurde ein Teil des Bergs wieder zugänglich gemacht.