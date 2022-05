Politik Präsident Yoon unterzeichnet Zustimmungsantrag für Ernennung des Ministerpräsidenten

Präsident Yoon Suk Yeol hat nach seiner Antrittsfeier am Dienstag einen Antrag auf die Zustimmung zur Ernennung von Han Duck-soo als Ministerpräsident unterzeichnet.



Als erste Billigung nach seinem Amtsantritt unterschrieb Yoon am Dienstagnachmittag im neuen Präsidentenbüro im Seouler Bezirk Yongsan den Zustimmungsantrag für Han, der an die Nationalversammlung geschickt werden soll.



Yoon ernannte zudem sieben Kabinettsmitglieder, für die parlamentarische Anhörungsberichte aufgrund einer Vereinbarung zwischen Regierungs- und Oppositionslager angenommen worden waren.



Sie sind der für Wirtschaft zuständige Vizeministerpräsident und Finanzminister, Choo Kyung-hoo, der Minister für Wissenschaft und IKT, Lee Jong-ho, Verteidigungsminister Lee Jong-sup und Umweltministerin Han Hwa-jin. Auch wurden der Minister für Beschäftigung und Arbeit, Lee Jung-sik, der Minister für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten, Chung Hwang-keun, sowie der Minister für Ozeane und Fischerei, Cho Seung-hwan, ernannt.