Ex-Präsident Moon trifft an seinem Privathaus in Yangsan ein

Photo : YONHAP News

Der frühere Präsident Moon Jae-in ist am Dienstag in seiner Privatresidenz in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang eingetroffen.Moon fuhr mit dem Zug in die südöstliche Stadt, nachdem er an der Antrittsfeier seines Nachfolgers Yoon Suk Yeol teilgenommen hatte.Vor dem Hauptbahnhof von Seoul sagte Moon vor seinen Anhängern, er danke für eine wunderbare Abschiedsfeier am Vortag. Dank der Bürger habe er bis zur letzten Stunde ein glücklicher Präsident sein können.Am Montagabend hatte sich Moon nach dem Verlassen seines bisherigen Büros um 18 Uhr von zahlreichen Bürgern verabschiedet, die sich vor Cheong Wa Dae, dem früheren Sitz des Präsidialamtes, versammelt hatten.Viele Bürger, die auf seinen Dienstschluss gewartet hätten, hätten eine sehr bewegende Abschiedsfeier vorbereitet, obwohl sie weder eine offizielle Veranstaltung gewesen sei noch vom Präsidialamt inszeniert worden sei, sagte Moon.Er kehre heute auf das Land zurück, wie er es versprochen habe, als er Präsident geworden sei, äußerte Moon. Er bat, dies nicht zu bedauern, und betonte, er sei befreit.Nach der Ankunft am Privathaus in Yangsan betonte Moon noch einmal, er fühle sich nun vollständig befreit, er sei ein freier Mensch. Er freue sich sehr auf sein zweites Leben, das er im Dorf Pyeongsan verbringen werde, und einen neuen Start.