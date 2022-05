Präsident Yoon und regierende Partei Machts des Volks beraten über Coronahilfen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und die regierende Partei Macht des Volks sind zu ihrer ersten Beratung nach dem Regierungswechsel zusammengekommen.Seit dem Morgen diskutieren beide Seiten über einen Ergänzungshaushalt, aus dem Unterstützung für kleine Unternehmen finanziert werden soll, die von der Coronapandemie besonders hart betroffen sind.Die Regierungspartei wird von Fraktionschef Kwon Seong-dong, seinem Stellvertreter Song Eon-seog und dem politischen Chefplaner Sung Il-jong vertreten. Vonseiten der Regierung nehmen Finanzminister Choo Kyung-ho und der zweite Vizefinanzminister Choi Sang-dae an dem Treffen teil.Die Teilnehmer wollen offenbar die Details des Hilfspakets festzurren, darunter die genaue Höhe der Unterstützungssumme und der Kreis der Empfänger der Hilfen.Yoon hatte im Wahlkampf Unterstützung in Höhe von 50 Billionen Won oder 39 Milliarden Dollar für Betriebe versprochen, deren Geschäft unter der Coronapandemie besonders gelitten hat. Der tatsächliche Umfang wird voraussichtlich etwa 35 Billionen Won betragen.Der zweite Nachtragshaushalt in diesem Jahr soll am Donnerstag in der Kabinettssitzung gebilligt werden. Anschließend sollen die Details bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden.