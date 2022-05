Erwerbstätigenzahl steigt im April um 865.000 – kräftigster Zuwachs seit 22 Jahren

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im letzten Monat den kräftigsten Zuwachs der Erwerbstätigenzahl in einem April seit 22 Jahren verbucht.Laut dem Statistikamt am Mittwoch waren im April 28,07 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 865.000 mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde seit dem März des Vorjahres den 14. Monat in Folge ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erzielt. Zudem wurde der größte Anstieg in einem April seit dem Jahr 2000 verzeichnet.Die Beschäftigungsquote kletterte im Vorjahresvergleich um 1,7 Prozentpunkte auf 62,1 Prozent. In der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren stieg die Quote um 2,2 Prozentpunkte auf 68,4 Prozent.Die Arbeitslosenquote sank um einen Prozentpunkt auf drei Prozent.Als wirtschaftlich inaktiv galten 16,29 Millionen Menschen, 376.000 weniger als ein Jahr zuvor. Damit ging dieser Wert bereits den 14. Monat in Folge zurück.