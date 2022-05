Chinas Präsident Xi lädt südkoreanischen Amtskollegen zu Besuch ein

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat seinen südkoreanischen Amtskollegen Yoon Suk Yeol zu einem Besuch eingeladen.Die Einladung, China zu einem geeigneten Zeitpunkt zu besuchen, übermittelte Vizepräsident Wang Qishan am Dienstag in Seoul.Yoon hatte den Vizepräsidenten im neuen Büro des Präsidenten in Yongsan empfangen.Wang gilt als einer der engsten Vertrauten Xis und kam als dessen Sondergesandter für die Teilnahme an Yoons Antrittsfeier nach Seoul.Wang ließ Yoon durch einen Dolmetscher zudem mitteilen, dass Xi ausrichten lasse, auf ein gedeihendes Südkorea unter Yoons Führung zu hoffen.Präsident Yoon habe sich für die Einladung bedankt und die Hoffnung geäußert, dass Xi auch Südkorea besuchen werde. Zuletzt war der chinesische Präsident im Juli 2014 in Südkorea.