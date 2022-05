Internationales US-Geheimdienstkoordinatorin: Nordkorea stellt weiterhin waffenfähiges Spaltmaterial her

Nordkorea stellt nach Angaben der US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines weiterhin waffenfähiges Spaltmaterial her.



Nordkorea stelle noch immer Plutonium her und weite wahrscheinlich auch sein Programm für die Uran-Anreicherung aus, hieß es am Dienstag in ihrem Bericht für den Verteidigungsausschuss des Senats.



Sie wies auf die Wiederaufnahme von Raketentests durch Nordkorea hin, einschließlich des Starts einer Interkontinentalrakete (ICBM) im Januar. Es werde damit gerechnet, dass Nordkorea noch in diesem Jahr einen neuen Atomtest unternimmt, hieß es.



Nach ihrer Einschätzung werde Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sein nukleares und konventionelles Waffenprogramm ausbauen. Dies richte sich gegen die USA und ihre Verbündeten.



Offenbar sei Kim zu der Einschätzung gelangt, dass Atomwaffen und ICBM seinem Regime ultimativen Schutz böten und die internationale Gemeinschaft Nordkorea im Lauf der Zeit als Atommacht anerkennen würde, schrieb sie in dem Bericht weiter.