Militär setzt wegen möglichen Atomtests Nordkoreas Taskforce für Krisenmanagement ein

Photo : KBS News

Das südkoreanische Militär hat angesichts eines eventuell bevorstehenden Atomtests in Nordkorea ein Krisenreaktionsteam eingesetzt.Seit Dienstag ist demnach eine Taskforce des Verteidigungsministeriums und des Vereinigten Generalstabs (JCS) für das Krisenmanagement im Einsatz. Deren Leitung übernahm der Generaldirektor des Büros für Nordkorea-Politik im Ministerium.In der Taskforce sind ranghohe Vertreter des Verteidigungsministeriums und des JCS Mitglied. Sie soll zügig reagieren, sollte Nordkorea tatsächlich einen Nuklearversuch unternehmen und verschiedene Raketen starten.Wie verlautete, gingen Streitkräfte und Nachrichtendienst von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass Nordkorea anlässlich des Starts der neuen Regierung in Südkorea bald seinen siebten Atomtest unternehmen wird.Nordkorea hatte am 4. Mai eine als Interkontinentalrakete vermutete ballistische Rakete und am 7. Mai eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete von einem untergetauchten U-Boot aus abgefeuert.