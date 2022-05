Yoon debütiert beim globalen Coronagipfel auf der Weltbühne

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol wird beim globalen Coronagipfel in dieser Woche auf der Weltbühne debütieren.Die US-Regierung teilte am Dienstag mit, dass der zweite Coronagipfel gemeinsam mit Belize, Deutschland, Indonesien und Senegal ausgerichtet werde.Bei dem virtuellen Gipfel am Donnerstag werden zahlreiche weitere Länder und Partner zugeschaltet sein, darunter Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen.Südkoreas Präsident soll eine Rede halten, es wäre seine erste vor internationalen Führern.Yoon wird darin voraussichtlich Südkoreas Anstrengungen und Pläne für die Bekämpfung der Pandemie erläutern. Die Rede soll dem Vernehmen nach vorher aufgezeichnet werden.Nach Angaben des Weißen Hauses sollen bei dem Gipfel vier Themen im Zentrum stehen: erneute Verpflichtung auf eine starke globale Antwort, Impfungen weltweit, Schutz für die Schwächsten und Vorbeugung neuer Katastrophen.