Ausfuhren steigen in ersten zehn Maitagen um 28,7 Prozent

Südkoreas Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats um über 28 Prozent gestiegen.Nach Angaben des koreanischen Zolldiensts am Mittwoch belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 10. Mai auf 16,1 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 28,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Arbeitstage wuchs um 8,9 Prozent.Die Lieferungen von Halbleitern verbesserten sich um 10,8 Prozent, während die von Erdölprodukten um 256,3 Prozent zulegten. Bei Autoteilen wurde ein Anstieg von 13,8 Prozent verzeichnet. Dagegen schrumpften die Ausfuhren von PKW und drahtlosen Kommunikationsgeräten jeweils um 20,6 und 27,2 Prozent.Die Lieferungen nach China wuchsen um 9,6 Prozent und die in die USA um 30,1 Prozent. Auch wurde gegenüber der Europäischen Union, Vietnam und Taiwan ein Exportwachstum verzeichnet. Demgegenüber schrumpften die Exporte nach Hongkong um 35,4 Prozent.Die Einfuhren in den ersten zehn Maitagen stiegen um 34,7 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar.Das Defizit in der Handelsbilanz nahm von 2,21 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,72 Milliarden Dollar zu.