Pro-nordkoreanische Zeitung „Choson Sinbo“ kritisiert am Tag der Amtseinführung Regierung von Yoon Suk Yeol

Photo : KBS News

Die in Japan erscheinende pro-nordkoreanische Zeitung „Choson Sinbo“ hat der neuen Regierung von Yoon Suk Yeol in Südkorea vorgeworfen, die Lage auf der koreanischen Halbinsel weiter destabilisieren zu können.Das schrieb das Organ von Chongryon, eine Organisation der Nordkorea nahestehenden Koreaner in Japan, am Dienstag lediglich vier Stunden nach der Antrittsfeier von Präsident Yoon.Das Regime von Yoon Suk Yeol, das sich zur Abhängigkeit von den USA und der Durchsetzung eines anti-nordkoreanischen Konfrontationskurs bekenne, könne zu einem Faktor werden, der für mehr Instabilität auf der koreanischen Halbinsel sorge, hieß es. In dem Zusammenhang bezeichnete die Zeitung die koreanische Halbinsel als Pulverfass.Die Zeitung betonte mit Verweis auf Yoons Antrittsrede, eine Gefahr bestehe darin, dass er bekannt mache, den USA als Vorgesetzten zu dienen, blind zu vertrauen und folgen, während die USA für die Aufrechterhaltung ihrer Hegemonie auf der internationalen Bühne blindlings ihre Macht ausübten.