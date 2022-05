Neuer Verteidigungsminister verspricht resolutes Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen

Photo : KBS News

Der neue südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat versprochen, gegen Nordkoreas mögliche Provokationen resolut vorzugehen.Sollte Nordkorea eine taktische Provokation verüben, werde man auf der Ebene des Rechts auf Selbstverteidigung entschlossen reagieren, sagte Lee bei seiner Antrittsfeier am Mittwoch.Er wolle eine solide Verteidigungsbereitschaft aufbauen, um Sicherheitsbedrohungen aus allen Richtungen beantworten zu können. Er würde sich mit Leib und Seele dafür einsetzen, eine robuste Sicherheit zu garantieren, die Freiheit, Frieden und Wohlstand absichern werde, betonte er.Der neue Minister versicherte, sich dafür zu engagieren, eine robuste Verteidigung und in puncto Wissenschaft und Technologie starke Truppen zu schaffen.Lee warnte zudem davor, dass Nordkorea seine Nuklear- und Raketenfähigkeiten weiter verbessere und die Sicherheitsordnung auf der koreanischen Halbinsel und in der Region ernsthaft bedrohe, während sich der strategische Wettbewerb zwischen den USA und China fortsetze. Die aktuelle Sicherheitssituation, in der sich Südkorea befinde, sei sehr schwerwiegend, betonte er.