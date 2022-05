PR-Veranstaltung für Korea-Reisen verbunden mit K-Pop-Konzert in Deutschland

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) veranstaltet am Wochenende in Deutschland das „Korea Festival 2022“.Das „Korea Festival 2022“ finde am 14. und 15. Mai im Fußballstadion Deutsche Bank Park in Frankfurt statt, teilte die KTO am Mittwoch mit.Die Veranstaltung wird im Zusammenhang mit Kpop.Flex, einem K-Pop-Konzert, durchgeführt, bei dem berühmte Interpreten wie KAI der Band EXO, NCT Dream und (G)I-DLE auftreten werden.Um Hallyu-Fans für Reisen nach Südkorea zu interessieren, wurden drei Themenhallen, darunter eine für den Tourismus in Südkorea, und etwa 40 PR-Stände aufgebaut.Auf der zentralen Freilichtbühne sind verschiedene Programme geplant, darunter eine Modenschau der traditionellen koreanischen Tracht Hanbok, Aufführungen sowie ein K-Pop-Tanzwettbewerb.