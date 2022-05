Südkorea will syrischen Flüchtlingen humanitäre Hilfe im Wert von 13,8 Millionen Dollar anbieten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will für syrische Flüchtlinge und Migranten sowie Aufnahmestaaten humanitäre Hilfe im Wert von 13,8 Millionen Dollar leisten.Die Entscheidung gab das Außenministerium am Mittwoch bekannt.Die Regierung präsentierte entsprechende Hilfspläne bei der sechsten Brüsseler Konferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region am Dienstag in Brüssel.Die humanitäre Hilfe wird Flüchtlingen und Migranten, die unter dem seit über zehn Jahren andauernden Bürgerkrieg in Syrien leiden, und Libanon und Jordanien, die syrische Flüchtlinge aufgenommen haben, angeboten.