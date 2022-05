Regierung und Partei einig über Coronahilfe für Kleinunternehmer in Höhe von mindestens sechs Millionen Won

Photo : YONHAP News

Regierung und Regierungspartei haben vereinbart, Kleinunternehmern und Selbstständigen eine Corona-Hilfe von mindestens sechs Millionen Won (4.700 Dollar) pro Kopf zu zahlen.Die Einigung erzielten die Partei Macht des Volks (PPP), die mit dem Amtsantritt von Präsident Yoon Suk Yeol zur Regierungspartei wurde, und die Regierung bei ihrer ersten Beratung am Mittwoch.Als Hintergrund für die Entscheidung für eine aktivere Unterstützung wird die Kritik vermutet, die das präsidiale Übergangsteam im April mit der Ankündigung von Entschädigungen unterschiedlicher Summen geerntet hatte.Die PPP erklärte, dass insgesamt 3,7 Millionen Menschen von der neuen Hilfszahlung profitieren würden. Zu ihnen würden neben Kleinunternehmern und Selbstständigen auch kleine und mittlere Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu drei Milliarden Won (2,3 Millionen Dollar) zählen.Die Partei betonte, dass auch die zuvor von der Unterstützung ausgeschlossenen Branchen wie Reiseindustrie, Aufführungs- und Ausstellungsbranche sowie Lufttransport zu den Nutznießern zählen sollten.Die PPP bat außerdem, benachteiligten Schichten einschließlich Geringverdienern eine Nothilfe für die Lebenshaltung in Höhe von bis zu einer Million Won (784 Dollar) zusätzlich zu gewähren.Nach weiteren Angaben bat die Partei die Regierung, dass ein neuer Nachtragshaushalt ein Volumen von mindestens 33 Billionen Won (25,8 Milliarden Dollar) haben sollte.Der für Wirtschaft zuständige Vizeministerpräsident Choo Kyung-ho betonte nach der Beratung die Notwendigkeit einer Kooperation zwischen dem Regierungs- und Oppositionslager, um sich um den Lebensunterhalt der Bürger zu kümmern. Die Kooperation der Nationalversammlung sei dringender denn je, um das Zusatzbudget zu verabschieden.Choo erläuterte, zusätzliche Budgetmittel durch die Umstrukturierung von im Hauptbudget vorgesehenen Ausgaben zu beschaffen.Die PPP betonte ebenfalls, dass keine Staatsanleihen zur Finanzierung des Nachtragshaushalts emittiert würden.Choo fügte hinzu, dass das Zusatzbudget nach einer Beratung auf der Kabinettssitzung am Donnerstag am Freitag der Nationalversammlung vorgelegt werde.