Politik Yoon empfängt zweiten Tag in Folge ausländische Gesandte

Der neue Präsident Yoon Suk Yeol hat am zweiten Tag ausländische Gesandte empfangen, die zu seiner Antrittsfeier nach Südkorea gereist waren.



Yoon traf sich am Mittwochvormittag mit der ehemaligen indonesischen Präsidentin Megawatti Sukarnoputri, dem Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, Faustin-Archange Touadéra, und dem Sprecher des kanadischen Senats, George Furey, zu Gesprächen über die Förderung der bilateralen Zusammenarbeit.



Anschließend kam er mit der saudi-arabischen Delegation zusammen, darunter Yasir bin Othman Al-Rumayyan, Gouverneur des Public Investment Fund Saudi-Arabiens und Vorsitzender von Saudi Aramco.



Am Mittwochnachmittag ist ein Treffen mit einer japanischen Parlamentariergruppe geplant.



Am Dienstag hatte Yoon sechs Termine mit ausländischen Gästen absolviert. Er traf unter anderem den Ehemann der US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Douglas Emhoff, den japanischen Außenminister Yoshimasa Hayashi und den chinesischen Vizepräsidenten Wang Qishan.