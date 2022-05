Kospi in Seoul schließt leicht im Minus

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Mittwoch leicht im Minus geschlossen.Der Hauptindex verlor 0,17 Prozent auf 2.592,27 Zähler.Es war bereits der siebte Handelstag mit einem Rückgang in Folge.Sorgen vor der Inflation und einem Abschwung der Weltwirtschaft hätten die Anleger weiterhin vorsichtig gestimmt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Geldpolitik der US-Notenbank Fed werde angesichts des politischen Dilemmas, zwischen Inflationskontrolle und Wirtschaftsankurbelung abwägen zu müssen, auf die Probe gestellt, wurde Kwak Byeong-yeol von Leading Investment & Securities von Yonhap zitiert.