Südkoreas neue Regierung hält erste Kabinettssitzung ab

Photo : YONHAP News

Die neue südkoreanische Regierung unter Präsident Yoon Su Yeol hält am Donnerstag ihre erste Kabinettssitzung ab.Es wurde erwartet, dass die Teilnehmer über einen zweiten Nachtragshaushalt diskutieren werden. Mit dem zweiten Nachtrag zum diesjährigen Haushalt sollen Mittel zur Unterstützung von kleinen Unternehmen bereit gestellt werden, die besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen sind.Der Nachtragsentwurf soll am Freitag der Nationalversammlung vorgelegt werden.Beim ersten Kabinettstreffen seit dem Amtsantritt Yoons am Dienstag werden voraussichtlich zunächst sieben neu ernannte Minister sowie Mitglieder der vorherigen Regierung unter Präsident Moon Jae-in teilnehmen.