Politik US-Beamter: Südkorea wollen mit USA bei Nordkorea eng zusammenarbeiten

Die US-Regierung erwartet nach Angaben eines Beamten des Weißen Hauses mit Blick auf Nordkorea eine enge Zusammenarbeit mit dem neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol.



Yoon sei entschlossen, in Zusammenarbeit mit den USA gegen jede weitere "Aggression" Nordkoreas vorzugehen, sagte der politische Koordinator für den indopazifischen Raum, Kurt Campbell, am Mittwoch bei einem Seminar in Washington. Auf Basis dieser Zussammenarbeit seien die USA für jede Art von Diplomatie mit Pjöngjang bereit.



Die USA hätten eine klare Botschaft an Nordkorea gesendet, wonach sein Verhalten als provokativ betrachtet werde, betonte Campbell.



Trotz dieser Botschaft habe Nordkorea zuletzt eine Reihe von Militärübungen abgehalten und ballistische Raketen getestet.