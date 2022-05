Kandidatenregistrierung für Kommunalwahlen in Südkorea beginnt

Photo : YONHAP News

Die Kandidatenregistrierung für die Kommunalwahlen und die Nachwahlen zur Nationalversammlung am 1. Juni in Südkorea findet am Donnerstag und Freitag statt.Die Wahlkampfperiode dauert vom 19. bis zum 31. Mai. Am 22. Mai werden Informationsmaterialien über die Stimmabgabe und Kandidaten verschickt. Die vorzeitige Stimmabgabe ist für den 27. und 28. Mai vorgesehen.Wer am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist, kann bei der Wahl antreten, solange keine Disqualifikationsgründe gemäß dem Gesetz zur Wahl öffentlicher Bediensteten vorliegen.Mit der Revision des Wahlgesetzes Ende des vergangenen Jahres wurde das Mindestalter für das passive Wahlrecht von 25 auf 18 Jahre herabgesetzt.Die Wahlen finden nur drei Wochen nach dem Antritt der neuen Regierung von Präsident Yoon Suk Yeol statt. Es wird daher vermutet, dass die politische Situation in der Anfangsphase der neuen Regierung von den Wahlergebnissen beeinflusst wird.