Nordkorea meldet ersten Corona-Infektionsfall

Photo : Getty Images Bank

Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie offiziell vermeldet.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass die achte Sitzung des Politbüros des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei Nordkoreas am 12. Mai einberufen worden sei, um über die Situation zu beraten.Es habe sich der größte Notfall im Land ereignet, der für ein Leck an der Front der Notfall-Seuchenbekämpfung sorge, hieß es.An der Politbürositzung nahm auch Machthaber Kim Jong-un teil.Nordkorea hatte bisher behauptet, dass es keinen einzigen Corona-Infektionsfall im Land gegeben habe. Es ist das erste Mal, dass das Land offiziell eine Infektion bestätigte.