UN-Sicherheitsrat diskutiert über Nordkoreas ICBM-Test

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat bei einer Sitzung über Nordkoreas jüngsten Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) diskutiert.Es wurden jedoch bei der Sitzung nur die Differenzen innerhalb des Gremiums festgestellt.Der Weltsicherheitsrat eröffnete am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im UN-Hauptquartier in New York eine offene Sitzung zu Nordkoreas Raketentests. Die USA, die derzeit den Vorsitz im Rat innehaben, hatten zusammen mit Südkorea und Japan die Einberufung der Sitzung verlangt.Die meisten Ratsmitglieder, darunter die Vetomächte wie die USA, Großbritannien und Frankreich sowie Albanien, Irland und Norwegen, verurteilten Nordkoreas Verhalten. Mit den Tests von ballistischen Raketen verstößt das Land gegen UN-Sanktionsbeschlüsse.Die Vertreter Chinas und Russlands äußerten jedoch, dass eine Verschärfung der Sanktionen nicht zur Lösung des Problems beitrage. China vertrat die Ansicht, die Krise habe sich zugespitzt, weil die USA Nordkoreas Forderung nicht nachgekommen seien.