Präsident Yoon ernennt Außen- und Innenminister

Präsident Yoon Suk Yeol hat Park Jin zum Außenminister und Lee Sang-min zum Innenminister ernannt.Ein Vertreter des Präsidialamts bestätigte am Donnerstag, dass die Ernennung der beiden Minister gebilligt worden sei.Nachdem die Annahme der sogenannten parlamentarischen Anhörungsberichte zu Park, Lee und drei weiteren Ministerkandidaten verschoben worden war, hatte Yoon die Nationalversammlung gebeten, bis zum 9. Mai die entsprechenden Berichte rasch zu schicken. Später entschied er, den Außen- und den Innenminister doch noch vorher zu ernennen.Wie verlautete, hielt das Präsidialamt die Ernennung beider Minister für unerlässlich, auch wenn die Anhörungsberichte noch nicht angenommen wurden. Das Außenministerium müsse das am 21. Mai geplante Gipfeltreffen mit den USA vorbereiten. Das Innenministerium sei neben Sicherheitsaufgaben für die Durchführung der Kommunalwahlen am 1. Juni zuständig.