Wirtschaft KAI wirbt in Osteuropa für Leichtangriffsflugzeug FA-50

Die südkoreanische Rüstungsfirma Korea Aerospace Industries (KAI) hat nach eigenen Angaben bei einer Messe in der Slowakei für ihr leichtes Angriffsflugzeug FA-50 geworben.



Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass es bei der jüngst eröffneten International Defence Exhibition Bratislava (IDEB) 2022 in der Slowakei Marketingaktivitäten für die FA-50 als Kandidaten für ein neues Schulungs- und Leichtangriffsflugzeug des Landes durchgeführt habe.



KAI stellte dabei den Kampfjet KF-21, die FA-50 sowie den leichten bewaffneten Hubschrauber LAH aus. Auch fanden den Angaben zufolge Beratungen mit potenziellen Abnehmerländern wie Polen, Tschechien, Ungarn, Österreich, Kroatien und Finnland statt, die alte Kampfjets durch neue ersetzen müssen.



Außerdem tauschte KAI mit Lockheed Martin, das Marketingpartner für die FA-50 ist, Informationen über die Nato und die Europäische Union sowie die Situation im osteuropäischen Markt und die dortigen Entwicklungen sowie Strategien für eine Exporterweiterung aus.



Die IDEB findet seit 2006 alle zwei Jahre statt. KAI hat dieses Jahr zum ersten Mal daran teilgenommen.