Nordkorea meldet ersten Corona-Infektionsfall

Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vermeldet.Aus diesem Anlass sei eine Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei einberufen worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Es habe sich der schwerste nationale Notfall ereignet. Eine Probe, die am 8. Mai von einem Bewohner der Hauptstadt entnommen worden sei, habe mit der Omikron-Variante übereingestimmt, hieß es.Es ist das erste Mal, dass Nordkorea offiziell eine Corona-Infektion bestätigte.Das Land hat rigorose Maßnahmen ergriffen, um eine Einschleppung des Virus zu verhindern. Es hatte unter anderem im Februar 2020 seine Grenzen geschlossen.Bei der Dringlichkeitssitzung des Politbüros am Donnerstag rief Nordkorea ein maximales Notfallsystem zur Seuchenbekämpfung aus.Machthaber Kim Jong-un ordnete dabei an, dass alle Städte und Landkreise ihre Gebiete gründlich abriegeln und Tests sowie die medizinische Behandlung zügig durchführen sollten.Auch forderte er, die für Notfälle angesammelten Reserven von medizinischen Gütern zu mobilisieren und die Desinfektionsmaßnahmen im ganzen Land zu intensivieren.Das Land müsse sich bemühen, dass kein Sicherheitsvakuum in der nationalen Verteidigung entstehe.Um mögliche Unruhe in der Öffentlichkeit vorzubeugen, betonte er zugleich, dass unwissenschaftliche Furcht, ein Mangel an Glauben und schwacher Wille gefährlichere Feinde als das Virus seien.Nordkorea hat bisher die Impfstoffangebote der internationalen Gemeinschaft abgelehnt und sich auf interne Eindämmungsmaßnahmen konzentriert.Die Führung des Landes beschloss, Anfang Juni eine Plenarsitzung des Zentralkomitees der Partei einzuberufen, um über wichtige Angelegenheiten zu diskutieren.