Innerkoreanisches Präsidialamt: Südkorea zu humanitärer Hilfe für Nordkorea bereit

Südkorea ist für humanitäre Hilfe für Nordkorea grundsätzlich bereit.



Eine entsprechende Position vertrete die neue Regierung, sagte ein Beamter des Präsidialamts in Seoul am Donnerstag vor Journalisten. Nordkorea hatte zuvor erstmals eine Corona-Infektion bestätigt.



Der Beamte wurde gefragt, ob Präsident Yoon Suk Yeol auch über Nordkorea-Hilfen nachdenke, die medizinische Versorgung und die Seuchenbekämpfung betreffe. Soweit er wisse, betrachte der Präsident Hilfe auf humanitärer Ebene als eine Ausnahme. Es sei jedoch noch keine konkrete Position festgelegt worden.



Das präsidiale Übergangsteam hatte am 3. Mai die Absicht geäußert, humanitäre Hilfe für Nordkorea ohne Bedingungen zu leisten. Sollte Nordkorea darauf eingehen, wolle man Hilfsleistungen im Zusammenhang mit Covid-19 vorantreiben, hatte es geheißen.