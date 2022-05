Nordkorea startet ballistische Rakete in Richtung Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine zunächst nicht näher identifizierte ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Dies teilte der südkoreanische Generalstab mit.Das Militär sei dabei, zu untersuchen, wie hoch und wie weit die Rakete geflogen sei.Es handelte sich um den 16. nordkoreanischen Raketentest in diesem Jahr.Zuletzt testete das kommunistische Land am Samstag eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete.Als auffällig galt es in Südkorea, dass das Militär bereits den Ausdruck einer "nicht identifizierten ballistischen Rakete" benutzte. Bislang war anfangs bei einem neuen Raketenstart des Nachbarlandes in der Regel von einem "nicht identifizierten Projektil" die Rede.Experten meinen, dass die Position der neuen Regierung in Seoul, strenger auf die Raketentests Nordkoreas reagieren zu wollen, berücksichtigt worden sei.