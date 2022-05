Südkorea: Nordkorea feuert drei Kurzstreckenraketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Donnerstag drei Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Die ballistischen Raketen seien am frühen Donnerstagabend in der Hauptstadtregion Pjöngjang gestartet worden, teilte der vereinigte Generalstab mit.Bei einer Flughöhe von maximal 90 Kilometern seien sie 360 Kilometer weit geflogen. Zusammen mit den zuständigen Behörden in den USA würden weitere Details zu dem Test analysiert.Wie es weiter hieß, wurden die Raketen vermutlich in Abständen von jeweils 20 Sekunden von einem Raketenwerfer abgeschossen. Der jüngste nordkoreanische Raketentest erfolgte zwei Tage nach dem Antritt des neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol.