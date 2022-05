Yoon verspricht weitere Spende für globale Initiative gegen Corona

Photo : KBS News

Südkorea will weitere 300 Millionen Dollar für ACT-A, eine globale Initiative für die Reaktion auf Covid-19, bereitstellen.Südkorea werde künftig aktiver bei den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um die Beendigung der Corona-Pandemie mitwirken und seiner Verantwortung gerecht werden, sagte Präsident Yoon Suk Yeol am Donnerstagabend beim zweiten virtuellen Corona-Gipfel.Yoon betonte, Südkorea habe sich bisher an den internationalen Bemühungen beteiligt, um die Pandemie schnell zu beenden und ein nachhaltiges globales Reaktionssystem im Gesundheitswesen zu schaffen. Er versprach, Ländern, die dringend Impfstoffe benötigen, solche in ausreichender Menge anzubieten und ihnen für sichere und schnelle Impfungen zu helfen.ACT-A (Access to COVID-19 Tools Accelerator) wurde im Jahr 2020 gemeinsam von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Bill & Melinda Gates Foundation sowie der Einrichtung Internationale Fazilität zum Kauf von Medikamenten (UNITAID) gestartet, um die Entwicklung und Herstellung von Covid-19-Gesundheitstechnologien sowie einen gerechten Zugang dazu zu fördern. Südkorea hat der Initiative bisher 210 Millionen Dollar und in Form von Güterlieferungen bereitgestellt.