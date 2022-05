Seoul fordert beim UN-Sicherheitsrat vollständige Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung fordert nach Angaben des Außenministeriums in Seoul eine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Denuklearisierung (CVID) durch Nordkorea.Diese Position habe der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Cho Hyun, in einer offenen Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch (Ortszeit) in New York betont, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.Nur durch seine Denuklearisierung könne Nordkorea einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel verwirklichen, sagte demnach Cho.Die neue südkoreanische Regierung hat in der Ratssitzung erstmals seit dem Antritt von Präsident Yoon Suk Yeol das CVID-Konzept erwähnt. Beobachter gehen davon aus, dass dies den Kurs der Nordkorea-Politik der neuen Regierung erkennen lasse.Der Begriff CVID war im Jahr 2002 von der damaligen US-Regierung von Präsident George W. Bush geprägt worden. In dessen Zentrum steht die Überprüfung der nordkoreanischen Abrüstungsmaßnahmen, die auch die Inspektion von Nuklearanlagen einschließen soll. Das Ziel ist eine unumkehrbare Denuklearisierung.Angesichts des heftigen Protests Nordkoreas gegen die Verwendung dieses Begriffs hatte Südkorea seit der innerkoreanischen Erklärung vom 27. April 2018 stattdessen den Ausdruck „vollständige Denuklearisierung“ (CD) benutzt.Die Sitzung des Weltsicherheitsrats war wegen der jüngsten Raketentests durch Nordkorea einberufen worden.