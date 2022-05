Medien: Hyundai Motor will während Bidens Südkorea-Besuch neue Fabrik ankündigen

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor will während des geplanten Südkorea-Besuchs von US-Präsident Joe Biden in der kommenden Woche seine Pläne bekanntgeben, eine sieben Milliarden Dollar teure Elektroautofabrik im US-Bundesstaat Georgia zu bauen.Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag unter Berufung auf eine Informationsquelle.Mit den Investitionen würden 8.500 Arbeitsplätze geschaffen, hieß es.Die in Georgia erscheinende Zeitung „Atlanta Journal-Constitution“ meldete, dass Hyundai Motor und die Regierung von Georgia am 20. Mai gleichzeitig Pläne für den Bau eines E-Auto-Werks bekannt machen würden.Die Hyundai Motor Group hatte 2006 eine Fabrik von Hyundai Motor in Alabama und 2009 ein Werk der kleineren Tochterfirma Kia in Georgia gebaut. In Georgia baut der Konzern zudem eine Lieferkette für Teile auf.