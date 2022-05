Präsident Yoon ernennt vier weitere Minister

Photo : YONHAP News

Südkoreas neuer Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag vier weitere Minister ernannt.Es handelt sich dabei um Außenminister Park Jin, den Minister für Inneres und Sicherheit, Lee Sang-min, den Minister für Handel, Industrie und Energie, Lee Chang-Yang, und die Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Startups, Lee Young.Zu dem Industrieminister und der KMU-Ministerin wurden am Donnerstag aufgrund einer Einigung zwischen der Regierungspartei und dem Oppositionslager die parlamentarischen Anhörungsberichte angenommen.Den neuen Außen- und den Innenminister ernannte Yoon, obwohl zu ihnen noch keine Anhörungsberichte vorliegen.Yoon hatte die Nationalversammlung erneut gebeten, bis zum 9. Mai die entsprechenden Berichte rasch zu schicken. Später entschied er, den Außen- und den Innenminister doch noch vorher zu ernennen.Bis zum Donnerstag wurden insgesamt elf Minister in der neuen Regierung offiziell ernannt.