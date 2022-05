Photo : YONHAP News

In der Umgebung der südlichen südkoreanischen Insel Jeju ist heute ein Erdbeben der Stärke 2,3 registriert worden.Das Erdbeben ereignete sich um 6.50 Uhr im Meer vor Seogwipo auf Jeju.Das Epizentrum befand sich 62 Kilometer östlich von der Stadt. Das Hypozentrum lag in einer Tiefe von 21 Kilometern.Der Wetterdienst teilte mit, dass es keine Schadensberichte aufgrund des Bebens erwarte.Im laufenden Jahr wurden bisher 26 Erdbeben mit einer Stärke von 2,0 oder höher in Südkorea registriert.