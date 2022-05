Südkorea will Zahl von Auslandsflügen erhöhen – Antigen-Schnelltests für Einreisende

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will angesichts der sich verbessernden Corona-Lage und der steigenden Nachfrage nach Auslandsreisen die Zahl der Auslandsflüge schneller als ursprünglich geplant erhöhen.Zudem will sie das Managementsystem zur Seuchenbekämpfung vereinfachen und Einreisenden auch Antigen-Schnelltests erlauben.Entsprechende Pläne teilte der neue Minister für Inneres und Sicherheit, Lee Sang-min, bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Freitag mit.Er kündigte an, die Zahl der wöchentlichen Auslandsflüge bis zum Juni um bis zu 230 pro Monat zu erhöhen. Ursprünglich war geplant, die Zahl um 100 pro Monat zu steigern.Ab dem 23. Mai müssten sich Reisende vor der Einreise nach Südkorea nicht wie bisher einem PCR-Test unterziehen, sondern dürften auch einen Antigen-Schnelltest machen. Damit wolle man den Einreisenden eine bequemere Testung ermöglichen und die Kostenbelastung reduzieren, hieß es.Lee kündigte zudem an, dass die Regierung ab dem 1. Juni die Zahl der Tests, die Reisende vor und nach der Einreise machen müssen, von derzeit drei auf zwei verringern wolle. Einreisende müssten sich zudem einem PCR-Test, der derzeit am Tag der Einreise gemacht werden müsse, innerhalb von drei Tagen unterziehen.