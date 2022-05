Son Heung-min schießt sein 21. Saisontor

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußball-Nationalspieler Son Heung-min hat für seinen Verein Tottenham Hotspur in der englischen Premier League sein 21. Saisontor erzielt.Son traf in dem Nordlondon-Derby gegen Arsenal am Donnerstagabend zum 3:0-Endstand.Mit dem Treffer nähert sich der Stürmer weiter der Spitze der Liste von Spielern mit den meisten Saisontoren in der englischen Topliga. Er liegt nur noch ein Tor hinter dem bisherigen Spitzenreiter Mohamed Salah vom FC Liverpool.Tottenham verkürzte mit dem Sieg den Rückstand auf das viertplatzierte Arsenal zwei Runden vor Saisonende auf einen Punkt.