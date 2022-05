Sicherheitsberater Südkoreas und der USA beraten über nordkoreanische Raketentests

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, Kim Sung-han, hat mit seinem US-Kollegen Jake Sullivan, die jüngsten Raketentests durch Nordkorea sowie weitere Sicherheitsfragen erörtert.Beide hätten am Donnerstagabend am Telefon miteinander gesprochen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Freitag mit.Kim und Sullivan hätten dabei ihre ernsthafte Besorgnis wegen der "jüngsten Provokationen" durch Nordkorea einschließlich der Tests von ballistischen Raketen geäußert.Sie einigten sich den Angaben zufolge darauf, die Kooperation ihrer Länder mit Blick auf Nordkorea stärken zu wollen.In der nächsten Woche wird US-Präsident Joe Biden in Seoul erwartet.