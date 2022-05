Nationales Sicherheitsbüro verurteilt nordkoreanische Raketentests

Photo : KBS News

Das präsidiale Nationale Sicherheitsbüro in Südkorea hat die jüngsten Raketentests durch Nordkorea scharf kritisiert.Das Büro warf Nordkorea bei einer Sitzung am Donnerstag im Präsidialamt in Seoul "ernsthafte Provokation" vor. Die Beratungen wurden nach Angaben des Büros vom Nationalen Sicherheitsberater Kim Sung-han geleitet.Dabei sei auch die gemeinsame Verteidigungsstellung der südkoreanischen und amerikanischen Streitkräfte überprüft worden, hieß es.Die Sitzung fand kurz nach einer Mitteilung des südkoreanischen Generalstabs statt, wonach Nordkorea drei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert habe.