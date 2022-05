Zahl der Fluggäste 2021 sinkt auf tiefsten Stand in zehn Jahren

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Fluggäste in Südkorea ist im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand in den letzten zehn Jahren gefallen.Es seien 36,36 Millionen Passagiere in der Luftfahrt in Südkorea registriert worden, hieß es in einem Bericht, den das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr am Freitag veröffentlichte.Laut dem Internetauftritt des Ministeriums (www.molit.go.kr) schrumpfte die Passagierzahl im vergangenen Jahr um 7,7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Verglichen mit 2019 ging die Zahl um 70,5 Prozent zurück.Die Zahl der Passagiere auf den Inlandsflügen legte gegenüber 2019 um 0,5 Prozent zu, die auf den Auslandsflügen fiel dagegen um 96,4 Prozent.