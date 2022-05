Zeitung: Nordkorea mit eigenem System zur Seuchenbekämpfung ausgerüstet

Nordkorea verfügt einem Zeitungsbericht zufolge über genügend Mittel zur Seuchenbekämpfung.Die in Japan erscheinende pro-nordkoreanische Zeitung „Choson Sinbo“ berichtete am Freitag über den Corona-Ausbruch in Nordkorea.Nordkorea habe von Anfang an damit gerechnet, dass der Kampf zur Seucheneindämmung lange andauern werde, schrieb das Organ der Organisation der Nordkorea nahestehenden Koreaner in Japan, Chongryon.Das Land habe gegen den Ausbruch organisatorisch-institutionelle, materielle und wissenschaftlich-technologische Maßnahmen konsequent ergriffen.Der Zeitungsartikel deutet nach Meinung von Beobachtern an, dass Nordkorea trotz des Corona-Ausbruchs keine Hilfe von außen erbitten wolle.